Vallourec : la guerre au Moyen-Orient pèse sur la rentabilité au troisième trimestre

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le spécialiste français des tubes sans soudure Vallourec, qui produit notamment pour l'industrie pétrolière, chutait vendredi à la Bourse de Paris après un recul de 56 % de son bénéfice net au troisième trimestre, plombé par les perturbations logistiques liées à la guerre au Moyen-Orient.

Le titre Vallourec chutait de 12,78 % à 15,80 euros dans un marché en repli de 1,03 % vers 10H15.

Vallourec a souffert des perturbations logistiques au Moyen-Orient au troisième trimestre, entraînant un recul de 56 % de son bénéfice net à 66 millions de dollars, a-t-il annoncé vendredi. Son chiffre d'affaires a, lui, reculé de 10 % à 956 millions de dollars, selon le communiqué du groupe.

"La rentabilité a été affectée par des coûts additionnels au Moyen-Orient, qui seront en grande partie remboursés au cours des prochains trimestres, ainsi que par un mix moins porteur et un contexte de prix défavorable dans le segment Mine & Forêts", a expliqué Philippe Guillemot, PDG du groupe, cité dans le communiqué.

Au Moyen-Orient, qui représente 20 à 25 % des ventes, "les hostilités ont repris en septembre et la logistique continue à rester un souci puisque livrer les clients reste un vrai défi", a-t-il précisé à l'AFP.

Dans cette région, les stocks de tubes "ont largement diminué, il devient essentiel de donner la priorité aux expéditions de tubes afin de maintenir les opérations de forage et de garantir un niveau de stocks adéquat".

Le résultat brut d'exploitation (RBE), indicateur de rentabilité privilégié par le groupe, est en baisse de 26 % à 181 millions de dollars mais est "conforme aux prévisions, avec une marge de 18,9 %", poursuit le groupe.

"Pour le reste de l’année, la reprise des hostilités au Moyen-Orient a réduit la visibilité et accru les risques liés aux expéditions à court terme. La perturbation opérationnelle temporaire aux États-Unis (liée à un sous-traitant, ndlr) devrait également limiter l'amélioration séquentielle que nous avions anticipée au quatrième trimestre", a précisé M. Guillemot.

Conséquence, le RBE est attendu entre 170 et 210 millions de dollars au quatrième trimestre, soit un RBE compris entre 760 et 800 millions de dollars sur la totalité de l'exercice, inférieur au consensus d'analystes de 839 millions de dollars communiqué par le groupe.

Pour l'exercice 2027, le groupe, dont ArcelorMittal est actionnaire à 15,5 %, se dit "confiant" dans sa capacité à générer une croissance rentable, tout au long de l’année 2027 et au-delà.

Vallourec a par ailleurs revu à la baisse le périmètre d'extension de sa mine de minerai de fer de Paul branco, au Brésil, en raison d'une qualité de minerai inférieure aux attentes et d'un marché mondial de minerai défavorable.

"Les études ont mis en évidence une qualité de minerai de fer inférieure aux attentes", commente Baptiste Lebacq, analyste de Oddo BHF, dans une note vendredi.

"Par ailleurs, les conditions actuelles du marché mondial du minerai de fer sont défavorables, en raison de prix plus faibles et de coûts de fret maritime élevés", ajoute-t-il.