Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valladolid et Levante se séparent sur un match nul Reuters • 27/11/2020 à 23:26









Valladolid et Levante se séparent sur un match nul par Samuel Messberg (iDalgo) Valladolid et Levante s'affrontaient ce vendredi soir pour le compte de la onzième journée de Liga à l'Estadio José Zorilla. Les deux équipes se sont séparés sur un match nul sur le score de 1-1 après les buts de Marcos Andre qui a ouvert le score à la cinquante septième minute et de Campana qui a égalisé sur penalty en fin de match à la quatre vingt troisième minute. Ce match nul n'arrange aucune des deux équipes qui reste cloitrer en fin de championnat aux 17èmes (Valladolid) et 18ème (Levante) places afin de se battre pour le maintien. Valldolid affrontera l'Atletico Madrid le weekend prochain alors que Levante recevra Getafe.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.