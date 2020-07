Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valladolid arrache la victoire contre Alaves Reuters • 04/07/2020 à 21:50









Valladolid arrache la victoire contre Alaves par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Real Valladolid s'est imposé à domicile contre Alaves pour le compte de la 34ème journée de Liga (1-0). La rencontre a été disputée mais Joaquin Fernandez a délivré les siens en inscrivant le seul but du match au bout du temps règlementaire. Alaves concède une 5ème défaite de suite en championnat et reste à portée de la zone rouge. L'équipe d'Asier Garitano est 15ème, à 6 longueurs de Majorque, premier relégable. De son côté, Valladolid prend 4 points d'avance sur son adversaire du jour et grimpe à la 14ème place, devant le Betis Seville. Les hommes de Sergio González n'ont plus perdu depuis 4 rencontres en Liga (1 victoire, 3 nuls).

