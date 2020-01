So Foot • 10/01/2020 à 13:00

Valette, l'affaire qui dérange

Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2 sur cette première partie de saison, Baptiste Valette aurait sans doute aimé terminer l'année sans traîner un boulet extrasportif : le portier de l'AS Nancy-Lorraine est soupçonné de viol. Un couac que le footballeur semble avoir déjà payé au sein de son club, prêt à le réintégrer dans son effectif contre Valenciennes ce vendredi.

Jean-Michel Roussier est un homme bien dans ses chaussures, et sa volonté d'offrir le meilleur avenir possible à l'AS Nancy-Lorraine ne fait guère de doute. La preuve ? Sa dernière prise de position sur l'affaire Valette, en fin d'année dernière. ", tranche le président du club dans l'émission radioce mardi." Une déclaration pleine d'allant qui permet de remettre l'église au milieu du village et offre à Jean-Louis Garcia la possibilité d'aligner son gardien numéro 1 pour le premier match de championnat de la nouvelle décennie. Cependant, le doute plane encore sur l'avenir de Valette face au parquet.