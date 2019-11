Valérie Carole Gbonon, l'Ivoirienne qui sort les bactéries de l'ombre

En Afrique, la science au féminin (3). La chercheuse est devenue incontournable sur un sujet peu étudié sur le continent : la résistance bactérienne aux antibiotiques.

Petite, elle se rêvait pilote d'avion. Son ambition jusqu'à ce que sa mère la convainque que ce n'était « pas un métier pour une femme, encore moins pour une femme noire ». Aujourd'hui, avec un CV de « médecin chercheuse » parmi les plus brillants de Côte d'Ivoire voire d'Afrique de l'Ouest, la professeure Valérie Carole Gbonon, 47 ans, n'a aucun regret.

Née en France de parents ivoiriens, elle a débarqué à Abidjan à l'âge de 15 ans avec sa famille. Logiquement, cette fille de pharmacienne, sœur d'un médecin infectiologue et nièce d'un cardiologue poursuit dans la santé. Elle sera médecin.

C'est à la fin des années 1990 qu'elle vit le premier vrai tournant de sa vie. Alors qu'elle commence une thèse sur « l'écosystème bactérien dans les blocs opératoires du CHU de Treichville », à cheval entre la réanimation et le service de bactériologie de cet hôpital d'Abidjan, elle est traumatisée par ce qu'elle voit. « La mort partout, tout le temps. Et ce sentiment d'impuissance... » Plus elle passe de temps au service de réanimation, plus son envie d'être médecin diminue, et plus elle peine à écrire sa thèse.

C'est à cette époque qu'elle fait la « rencontre de [sa] vie » : Mireille Dosso, la directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI), qui s'allie pour la circonstance avec la mère de la jeune universitaire pour la convaincre de finir sa thèse et de devenir chercheuse, en plus d'être médecin. Mise sur les rails par ces deux « mentors », Valérie Carole Gbonon entre à l'IPCI.

