Valère Germain : « Me critiquer, c’était peut-être une petite mode »

En fin de contrat l’été dernier à Montpellier, Valère Germain a décidé de faire ses valises pour partir à 33 ans à l’autre bout du monde au Macarthur FC en Australie. Aux aurores, l’occasion était belle de prendre des nouvelles de l'ancien Monégasque et de faire le bilan de sa longue carrière dans l’Hexagone.

Comment se passe ta nouvelle vie en Australie ?

Magnifiquement bien. Dès qu’on est arrivés, on s’est tout de suite très bien sentis dans ce pays, dans cette ville. Il fait beau quasiment tout le temps, on a eu un hiver très ensoleillé, j’étais tout le temps en short. Les gens sont très cool, c’est safe … Et puis, vu que le foot est beaucoup moins populaire qu’en France et en Europe, on passe un peu plus inaperçu dans la rue. Ce n’est pas plus mal. Même si je n’étais pas non plus Zizou ou Ronaldo et qu’on ne m’arrêtait pas tous les 150 mètres, quand tu arrives en fin de carrière et que tu as un fils de 3 ans, tu as envie de marcher tranquille dans la rue.…

