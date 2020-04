Valeny, le président normal

Il était le meilleur joueur du PES United. Aussi discret qu'efficace, le défenseur central français Valeny mène aujourd'hui la même vie qu'à l'époque de la Ligue des Masters : une existence dans l'ombre qui ferait presque oublier à tout le monde l'immense joueur qu'il était. L'heure est au devoir de mémoire avec un homme aussi grand par le cœur que par la taille.

Dans cette procession quotidienne, il est l'un des plus grands fidèles. Au sens propre comme au sens figuré. Alors, quand Lily sort de l'école, c'est vers le ciel qu'elle regarde pour trouver son papa au milieu de la foule zombifiée des parents qui déambulent, les yeux rivés sur leur smartphone. Aussi costaud que lorsqu'il foulait les terrains, Valeny en impose dans cet étroit passage du 12arrondissement qui mène vers les écoles primaireset. Chaque jour, il vient chercher sa fille. Pourtant, à chaque fois, il ressent un soulagement quand son regard croise enfin celui de Lily, qui fend la foule pour lui sauter dans les bras tel Moïse entre les eaux. Aujourd'hui, c'est vendredi, et Valeny, égal à lui-même, est pile à l'heure. 16h à son poignet d'homme jamais en retard. 15h55 sur la Flik Flak de Lily, à qui le paternel tente d'enseigner les vertus de la ponctualité avec une technique bien connue des retardataires.Sur le chemin de la maison, des enfants avec des miettes de pain au chocolat sur la bouche, des nounous qui demandent comment s'est passée la journée et un ballon qui, sur un secteur piéton, roule vers les pieds de Valeny comme guidé par les dieux du foot. L'ancien défenseur central du PES United aura 42 ans ce dimanche, et comme tous les quadragénaires qui ont un jour aimé le football un peu plus que de raison, il prie toujours pour que le ballon vienne vers lui quand il voit des gamins jouer. Sobre, il ne tente pas de folie et renvoie la balle dans les pieds du gosse dont le contrôle fait comprendre à tous les passants qu'il s'agissait d'une passe niveau Ligue des Masters. Arrivé en bas de son modeste immeuble de l'avenue Daumesnil, le roc ouvre la porte, salue la gardienne, prend son courrier et appuie sur le bouton de l'ascenseur sans jamais quitter sa fille du regard.