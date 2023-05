information fournie par So Foot • 19/05/2023 à 11:37

Valentin Rongier : « Porter le maillot arc-en-ciel, ce n’est pas défiler à la Gay Pride »

Valentin n’a pas Rongier son frein.

Dans un entretien accordé à La Provence publié ce vendredi, le milieu de terrain a tenu à revenir sur les polémiques liées à la journée contre l’homophobie, célébrée le week-end dernier sur les terrains de Ligue 1 et Ligue 2, en soulignant que le maillot arc-en-ciel « n’a suscité aucune discussion » au sein du vestiaire de l’OM. Le capitaine phocéen est également revenu sur le fait que des joueurs comme Mostafa Mohamed (Nantes) ou Donatien Gomis (Guingamp) ont refusé de le porter : « Il faut dire à ces joueurs que porter ce maillot n’est pas défiler à la Gay Pride. » L’homme de 28 ans poursuit : « C’est juste pour dire qu’il faut combattre l’homophobie parce qu’il y a des injustices, des gens qui se font frapper, tuer parce qu’ils sont homosexuels et qu’en 2023, ce genre de situation ne doit plus arriver. » …

TJ pour SOFOOT.com