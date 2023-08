Valentin Rongier est déterminé à déjouer les pronostics avec Marseille

Le jour de la marmotte.

Pour le premier match officiel de la saison de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier a dû se contenter d’une vingtaine de minutes lors de la défaite sur la pelouse du Panathinaïkos (1-0). Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout lui ont été préférés avant que le premier ne soit expulsé et que le second ne termine sur les rotules. S’il n’a pas encore trouvé grâce aux yeux de Marcelino, le milieu de terrain a souligné, en conférence de presse, l’importance la concurrence dans les clubs de haut niveau : « Je ne vois pas de problème à cela. Si le coach a décidé qu’il ne fallait pas me faire démarrer sur le dernier match, c’est qu’il avait ses raisons et je les respecte. Mon seul objectif c’est de travailler aux entraînements et d’être performant quand il va m’en donner l’opportunité. » …

EL pour SOFOOT.com