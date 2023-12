information fournie par So Foot • 06/12/2023 à 18:03

Valenciennes se sépare de son entraîneur

La Ligue 2 consomme plus qu’une Ferrari.

Après Patrick Kisnorbo (ESTAC Troyes) il y a dix jours, et Laurent Batlles (ASSE) ce mercredi matin, un nouvel entraîneur a été mis à pied. Valenciennes, actuel dernier de Ligue 2, a en effet annoncé la mise à pied à titre conservatoire de son entraîneur, Jorge Maciel, ainsi que de ses deux adjoints, Leandro Morais et João Nuno Fonseca. En championnat, le club du Nord a remporté un seul match cette saison – le 26 août contre Rodez (1-0) – et ne compte qu’onze points après dix-sept journées. La défaite à Pau mardi soir (3-1) aura donc été celle de trop pour le technicien portugais.…

CD pour SOFOOT.com