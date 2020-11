Valenciennes renverse Toulouse, le Paris FC toujours plus leader

Saturday Night Fever en Ligue 2. 31 buts ont été marqués lors des huit rencontres du soir, Valenciennes allant notamment s'imposer 5-4 à Toulouse. Fidèle au poste, le Paris FC conforte sa place de leader en profitant du faux-pas de Troyes contre Chambly, la lanterne rouge.

Dunkerque 0-1 Paris FC

Demarconnay : " La Ligue 1 avec le PFC, ce serait un accomplissement "

Toulouse 4-5 Valenciennes

Le Mercadacico n'aura pas été le théâtre d'un grand suspense. Six petites minutes et c'est Caddy, sur un contre éclair, qui fracasse la barre de Vachoux pour ouvrir le score. Derrière, Lopez se la joue fantasque et s'essaie au corner rentrant avant d'être brillamment mis en échec par le portier dunkerquois. Au chaud sur son trône, le Paris FC maîtrise et l'exclusion d'Abdi dans le temps additionnel n'y change rien. Une victoire signée Girard.3/10, comme le nombre de minutes disputées par Caddy avant sa titularisation ce samedi.