Valenciennes, la parenthèse enchantée d’un club en souffrance

C’est le paradoxe valenciennois : alors qu’ils s’apprêtent à disputer leur première demi-finale de Coupe de France depuis 1970, les Nordistes connaissent un tout autre destin en championnat. Lanterne rouge de Ligue 2, la bande d'Ahmed Kantari va se rendre au Groupama Stadium en espérant sauver ce qui peut encore l’être. Récit d’une saison en forme de chemin de croix.

24 février 2024. Dans un stade du Hainaut quasi désert, Valenciennes se fait marcher dessus par Rodez (0-2). Cette seizième défaite de la saison enterre encore un peu plus les Rouge et Blanc, qui avaient besoin d’une victoire pour continuer à croire à un improbable maintien. Quand VA s’avance quatre jours plus tard pour affronter Rouen en quarts de finale de la Coupe de France, personne n’y croit vraiment : les Normands viennent de sortir Toulouse et Monaco aux tirs au but. Pourtant, ce sont bien les Nordistes qui éjectent la surprise rouennaise à l’issue d’une nouvelle séance, se frayant un chemin dans un dernier carré où personne ne les attendait. Un mois plus tard, Valenciennes, quasiment condamné à la relégation, se déplace à Lyon pour ne pas refermer cette parenthèse enchantée. Comment expliquer un tel paradoxe ?

Perte d’identité et instabilités

« On ne sait plus vraiment ce que veut être Valenciennes. » Ce sont les mots de Steve Savidan, joueur historique du VAFC, qui explique ce marasme par la perte d’identité du club. L’ancien buteur était revenu à la maison en 2021 dans un costume d’aide aux équipes commerciales, avant de claquer la porte deux ans plus tard. « Ce club est dirigé à l’ancienne par les présidents qui se succèdent , déplore-t-il. Une seule personne dirige tout et maîtrise tout. Il y a un monopole d’idée, sans vision ni stratégie à long terme. » Le président actuel, Sébastien Dhollande, n’est pas le seul fautif : c’est un problème plus général qui touche le club depuis la présidence du très contesté Eddy Zdziech. L’absence de projet concret s’accompagne d’une forte instabilité à la tête de l’équipe première, avec pas moins de onze changements d’entraîneurs depuis la descente en 2014. Contacté, Valenciennes n’a pas donné suite à nos sollicitations.…

Propos de Steve Savidan recueillis par VD

Par Vivien Dupont pour SOFOOT.com