Valenciennes et Paris régalent, Sochaux gagne et Amiens s'en sort

Au cours d'une première journée de Ligue 2 qui n'aura vu aucun match avec des buts des deux équipes, Valenciennes a signé la victoire de ce samedi soir contre Pau. De leur côté, Sochaux et le Paris FC sont allés respectivement s'imposer à Auxerre et Chambly alors qu'Amiens s'en est difficilement sorti devant Nancy. Pour le reste, Rodez et Châteauroux ont gagné (face à Grenoble et Ajaccio) tandis que Niort a battu Guingamp en Bretagne. Enfin, le seul nul du week-end est pour Clermont et Caen.

Valenciennes 3-0 Pau

Rodez 1-0 Grenoble

Et le premier penalty réussi de la saison française est pour... Chevalier, en faveur de Valenciennes ! Avec ce break provoqué par Cabral, Valenciennes enfonce un peu plus un Pau qui a cédé dès les premières secondes de la partie devant le duo Guillaume/Masson (centre du second, tête du premier). Début raté pour le promu, et champion de National 2019-2020. Mauvaises nouvelles également pour VA, avec la sortie sur civière précoce de Chergui et la blessure de Guillaume. Personne n'est content, donc. Hormis peut-être Cabral, auteur du troisième pion., comme le nombre de minutes qu'il a fallu à VA pour plier la rencontre.Dire qu'il ne se passe pas grand-chose à Rodez, ce samedi soir, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com