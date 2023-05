information fournie par So Foot • 02/05/2023 à 22:22

Valenciennes et l’hypothèse Dangote

Depuis quelques semaines, il est question d’un possible rachat de Valenciennes, 15e de Ligue 2, par le club anglais de Southampton, mais également par un milliardaire nigérian, qui n’est autre qu’Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique. Mais d’un côté comme de l’autre, et même si les discussions existent, rien n’est encore fait.

Si Valenciennes doit être rachetée à la fin de la saison, ce ne sera qu’à la seule condition d’un maintien en Ligue 2. Vainqueurs à Amiens (0-2) puis battus à domicile par Bordeaux (0-2) lors des deux dernières journées, les Nordistes, désormais entraînés par Ahmed Kantari, ancien international marocain et défenseur du VAFC qui avait succédé quelques jours plus tôt à Nicolas Rabuel, ne comptent que trois points d’avance sur Dijon, le premier relégable, à cinq journées de la fin. Et le suspense pourrait bien s’étirer jusqu’au bout.

La difficile saison de Valenciennes n’empêche toutefois pas quelques investisseurs de s’intéresser à un club qui fête en ce moment sa cent-dixième année d’existence. C’est le cas du côté d’Angleterre et du Southampton FC. Mais dans cette partie du Royaume-Uni, les esprits sont davantage tournés sur la situation sportive des Saints , derniers de Premier League après 34 journées, certes pas totalement largués, mais pas franchement bien embarqués, malgré les millions d’euros dépensés lors du dernier mercato estival pour attirer, sans grand succès, Paul Onuachu, Kamaldeen Sulemana, Miroslav Orsic ou Carlos Alcaraz. Le club du sud de l’Angleterre est détenu à 80 % par Sport Republic, un fond londonien, et l’actuelle direction serait beaucoup moins emballée par un rachat de Valenciennes, surtout en cas de relégation en Championship.…

Par Alexis Billebault pour SOFOOT.com