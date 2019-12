So Foot • 20/12/2019 à 22:13

Valenciennes entre dans le top 5, Orléans sourit enfin

Vainqueur de Lorient au Hainaut (3-0), Valenciennes réalise le gros coup du soir et débarque à la cinquième place de Ligue 2 avant la trêve. En bas de tableau, Orléans revient temporairement à quatre points du maintien grâce à son succès contre Sochaux (1-0). De son côté, Guingamp réalise le carton du soir à Châteauroux (1-5) et peut démarrer la période des fêtes avec le sentiment d'un dernier devoir bien accompli.

Valenciennes 3-0 Lorient

Assurément, le stade du Hainaut était un guet-apens à éviter pour le leader lorientais. Vainqueur de son dernier match à domicile grâce à un penalty de Teddy Chevalier, le VAFC remet le couvert très tôt dans la partie suite à une faute peu évidente de Matthieu Saunier sur Baptiste Guillaume. De son côté, Chevalier ne fait pas dans les sentiments et fusille Paul Nardi pour donner l'avantage aux locaux. Si Valenciennes retombe dans ses travers d'excès d'agressivité juste avant la pause avec une exclusion logique de Sessi d'Almeida (la quatrième pour le club nordiste lors des quatorze dernières rencontres), Lorient ne profite pas de sa supériorité numérique puisque Saunier est exclu juste avant la mi-temps. Malgré deux occasions nettes en deuxième période manquées par Yoane Wissa et Armaud Laurienté, Lorient n'arrive pas à revenir. De leur côté, les Nordistes tuent le suspense en deux minutes avec deux nouveaux buts dans le pur style de l'avant-centre signés Chevalier. Et voilà comment le leader temporaire de Ligue 2 subit la quatrième défaite de sa saison en championnat pendant que Valenciennes s'invite à la cinquième place du classement., comme le nombre de minutes pendant lesquelles les Merlus ont joué à dix contre onze. Insuffisant...