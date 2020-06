Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valence renoue avec la victoire Reuters • 21/06/2020 à 22:04









Valence renoue avec la victoire par Matthieu Cointe (iDalgo) Valence s'est imposé ce dimanche face à Osasuna pour le compte de la 30ème journée de LaLiga (2-0). Les Murcielagos ont fait le break dès la 35ème minute de jeu avec une réalisation de Rodrigo, qui s'était vu refuser un but en tout début de rencontre. Passeur décisif sur l'action, Goncalo Guedes avait ouvert le score dans le premier quart d'heure. Après une série de 4 matches sans victoire toutes compétitions confondues, Valence retrouve le succès et rêve toujours d'Europe. Un seul point sépare l'équipe d'Albert Celades de la Real Sociedad, 6ème et provisoirement qualifiée pour la phase de groupe de la Ligue Europa. De son côté, Osasuna s'incline un deuxième match de suite et reste 12ème au classement.

