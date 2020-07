Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valence n'y arrive plus Reuters • 01/07/2020 à 22:48









Valence n'y arrive plus par Léo De Garrigues (iDalgo) Trois défaites en autant de matchs et le FC Valence poursuit sa lente dégringolade au classement de la Liga. Battus à domicile par l'Athletic Bilbao (0-2), les hommes d'Albert Celades sont 10es et voient l'Europe s'éloigner. Raul Garcia a inscrit les deux buts ; le premier sur un service d'Inaki Williams et le second d'une frappe depuis l'extérieur de la surface. Au classement, Bilbao double sa victime du soir et se retrouve 7e. Dans le même temps, Grenade a fait une bonne opération dans la course à l'Europe en gagnant à Alaves (0-2). Les Andalous sont 8es, à 2 points de la septième place.

