Valence met en échec le Barça de Setién

Quique Setién a vécu sa première défaite à la tête du Barça. Le co-leader de la Liga est tombé sur la pelouse de Mestalla. Victoire 2-0 de Valence grâce à deux frappes de Maxi Gómez. Et c'est mérité.

Valence 2-0 FC Barcelone

Ter Stegen repousse l'échéance

Les Barcelonais enchaînent les passes et finalement, c'est Marc-André ter Stegen qui se retrouve sous pression face au pressing adverse. Voilà le compte rendu de la première minute de jeu, qui aura donné le ton de la suite de la rencontre entre Valence et le FC Barcelone. Après deux victoires étriquées face à deux équipes faiblardes, Grenade (1-0 en Liga) et Ibiza (1-2 en Coupe), le nouveau coach du Barça, Quique Setién, disputait son premier test à la tête de l'équipe catalane. À Mestalla, le successeur d'Ernesto Valverde a vécu un premier échec. La victoire 2-0 de Valence est largement méritée face à des Barcelonais qui ont eu la maîtrise du ballon, mais se sont montré inoffensifs, surtout en première période. Le premier constat est là : Quique Setién a une équipe à reconstruire.Pour son troisième match, Quique Setién met au placard l'expérimentation d'une défense à trois. Il déploie un 4-3-3 avec les retours de Piqué, Messi, Busquets, trois cadors laissés au repos en Coupe. En face, son homologue Albert Celades est privé de son capitaine et clef de voute du milieu de terrain : Daniel Parejo, suspendu. De retour de blessure, Rodrigo, lui débute sur le banc. Mais Valence, invaincu à domicile depuis le début de saison, est sans complexe. Le Français Francis Coquelin ramène du petit bois à la récupération et fait la différence sur la première attaque rapide de Valence, au terme de laquelle Gayà obtient un penalty en se faisant découper par Piqué. Maxi Gómez ouvre son pied et Marc-André ter Stegen plonge sur le cuir (12e). Avec autorité.