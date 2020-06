Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valence loupe le coche Reuters • 25/06/2020 à 21:37









Valence loupe le coche par Matthieu Cointe (iDalgo) Face à Eibar ce mercredi, Valence a laissé passer une occasion en or de prendre de l'avance dans la course à l'Europe. Les Murcielagos se sont inclinés sur la pelouse de leur adversaire pour le compte de la 31ème journée de Liga (1-0). Malheureux, Geoffrey Kondogbia a inscrit un but contre son camp dans le premier quart d'heure et son équipe n'a jamais réussi à égaliser. Eliaquim Mangala a même été exclu en toute fin de rencontre en recevant un second carton jaune. En cas de victoire, l'équipe d'Albert Celades avait l'opportunité de grimper à la 6ème place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Mais Valence reste 8ème, juste derrière les places européennes. De son côté, Eibar s'éloigne de la zone rouge et conserve désormais 6 points d'avance sur Majorque, premier relégable.

