Valence, la victoire et la tête de la Liga par Adonis Vesin (iDalgo) Valence sauvé par la VAR. Sur un ultime centre de la Real Sociedad, Domenech claque le ballon à bout portant sur le bras d'Elustondo (90e+4). Dans la foulée, le Français Le Normand réussit à conclure une action confuse dans les six mètres valencian. Mais l'arbitre Vazquez finit par refuser le but aux Basques... pour le plus grand bonheur de Valence, qui se relance après une défaite et un nul. La bonne opération est venue de Maxi Gomez, auteur de son troisième but de la saison. D'un tacle, l'attaquant a repris un centre de la gauche de Gaya (1-0, 75e). Les deux équipes étaient jusque là au coude-à-coude dans un match assez équilibré. Les partenaires de l'ancien Lyonnais Mouctar Diakhaby sont à présent, avec sept points, premiers de la Liga.

