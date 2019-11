So Foot • 05/11/2019 à 23:13

Valence éteint les derniers rêves lillois

Séduisant en première période et en tête à la pause grâce à un nouveau but d'Osimhen, Lille s'est totalement effondré en deuxième période, encaissant quatre buts après l'heure de jeu, dont trois dans les dix dernières minutes (4-1). Ce n'est pas encore officiel, mais c'est une évidence : le LOSC en a fini avec l'Europe.

Valence 4-1 Lille

André et Osimhen en éclaireurs

C'est presque un marronnier, désormais : Dani Parejo planté à onze mètre du but adverse dans l'attente du coup de sifflet de l'arbitre. Six fois, déjà, le capitaine valencien s'est retrouvé dans cette situation cette saison, pour cinq tentatives réussies. Ce soir, à l'heure de remettre Valence dans le match, le pied droit de l'international espagnol ne s'est pas dérobé, peu après l'heure de jeu. Un tournant, dans une partie jusqu'alors bien maîtrisée par le LOSC : derrière, les Nordistes, coupables une nouvelle fois de ne pas avoir tué le match, ont coulé. Repartant de Mestalla les valises bien pleines (4-1), dix ans après une première visite déjà douloureuse en Ligue Europa (3-1). Rideau.Une victoire ou la porte. Flippant, ce problème, pour un LOSC indigent à l'extérieur cette saison ? Simple à résoudre, surtout : pour rêver encore à un avenir européen, Lille doit poser sessur la pelouse de Mestalla, mais aussi entreprendre et attaquer. À l'heure de choisir un suppléant à Ikoné, victime lundi matin d'un accident de la circulation sans grande gravité, Christophe Galtier ne s'y trompe d'ailleurs pas : l'entraîneur lillois aligne un deuxième numéro 9 de métier en la personne de Loïc Rémy. Un choix ambitieux, qui trouve un écho chez ses joueurs. Là où ils avaient attendu la deuxième période pour prendre leur chance au Vélodrome, les Dogues Lire la suite de l'article sur SoFoot.com