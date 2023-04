Valence, droit dans le mur

À l’aube de la 31e journée de Liga, l’un des plus grands clubs d’Espagne, le Valence CF, est au bord du précipice et risque de chuter en deuxième division pour la première fois depuis 36 ans. Retour sur la descente aux enfers du cinquième club espagnol le plus titré de l’histoire.

6912 jours après son dernier sacre européen, la Coupe UEFA glanée en 2004 dans le froid suédois au détriment de l’Olympique de Marseille, Valence s’apprête à jouer sa survie au sein de l’élite du football espagnol ces prochaines semaines. Malgré leur victoire face à Elche le week-end dernier, les Valenciens restent englués dans les tréfonds du classement, à la 18 e place pour être exact, mais à égalité de point avec Almeria, premier non relégable. Une place inhabituelle pour le club che, plus habitué à se battre pour une qualification européenne que pour le maintien.

Une déliquescence sportive

Le Valence CF est une institution en Espagne. Depuis sa création le 18 mars 1919, le club n’a connu qu’une seule relégation dans son histoire, c’était lors de la saison 1985-1986, avant de rejoindre de nouveau l’élite dans la foulée. Ce qui donne un total de 87 saisons passées en Liga, pour un club emblématique des années 2000 dans le foot espagnol. Et pourtant, les décennies se suivent et ne se ressemblent pas pour les Murciélagos , qui n’ont remporté qu’une Coupe du Roi en 2019 et qui ont vécu une intersaison agitée l’été dernier. Une vague de départs a emporté Carlos Soler, Gonçalo Guedes ou encore Maxi Gómez, laissant le capitaine emblématique José Gayà seul à la barre. Pour quels renforts ? Edinson Cavani, 36 ans au compteur et arrivé en tête d’affiche. Neuf mois plus tard, l’Uruguayen est le meilleur buteur du club en championnat avec… cinq réalisations. Un taulier et quelques jeunes prometteurs pour l’accompagner, comme Justin Kluivert, Ilaix Moriba ou Hugo Duro. La mayonnaise n’a jamais pris, entre manque d’alchimie, pépins physiques et un changement de coach. Un grand classique depuis le rachat du club en 2014 par le milliardaire singapourien Peter Lim (12 coachs en 9 ans).…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com