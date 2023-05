information fournie par So Foot • 24/05/2023 à 13:00

Valence condamnée à 45 000 d’amende par la Fédération espagnole

C’est peut-être le début de quelque chose.

Le Valence CF a été condamné à la fermeture pour cinq matchs de la tribune Mario-Kempes, d’où provenaient les cris racistes à l’encontre de Vinicius Jr, ainsi qu’à une amende de 45 000 euros, par la Fédération espagnole de football. Tout en condamnant « avec la plus grande fermeté tout acte de racisme ou de violence » , la direction a réagi dans un communiqué en exprimant « son désaccord total et son indignation face à la sanction injuste et disproportionnée imposée » .…

GD pour SOFOOT.com