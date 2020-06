Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valence concède le nul contre Levante, Grenade renverse le Getafe Reuters • 13/06/2020 à 00:42









Valence concède le nul contre Levante, Grenade renverse le Getafe par Matthieu Cointe (iDalgo) Valence peut nourrir des regrets. Dans le "derbi del Luteria", les Murcielagos ont concédé le nul face à Levante (1-1). À Mastella, les hommes d'Albert Celades ont longtemps dominé et ont même joué en supériorité numérique après l'exclusion de Roger Marti. Ils ont vu leurs efforts récompensés grâce à un but de Rodrigo Moreno à la 90ème minute de jeu. Mais une faute de Mouctar Diakhaby dans sa surface a permis aux "Granotas" d'arracher une égalisation inespérée au bout du temps additionnel. Gonzalo Melero a transformé le pénalty et Valence laisse filer deux points à l'issue de la 28ème journée de Liga. Les Murcielagos restent 7èmes au classement, à trois longueurs d'une potentielle place qualificative pour la Ligue des Champions. Plus tôt dans la soirée, Grenade a renversé Getafe à domicile (2-1). Un doublé de Carlos Fernandez a permis au club andalou de s'imposer face au 5ème du championnat, qui avait ouvert le score par le biais de David Timor.

