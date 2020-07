Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valence arrache la victoire contre Valladolid Reuters • 07/07/2020 à 21:55









Valence arrache la victoire contre Valladolid par Matthieu Cointe (iDalgo) Valence veut sa place européenne. Les Murciélagos sont venus à bout du Real Valladolid grâce à un but inscrit à la fin du temps règlementaire (2-1). À Mestalla, Maxi Gomez a ouvert le score sur une offrande de Kevin Gameiro en première période. Au début du second acte, Victor Garcia égalisait, avant que Lee Kangin n'offre la victoire à son équipe d'une belle frappe lointaine. Au classement, Valence est 8ème et revient à une petite longueur de la Real Sociedad, provisoirement qualifiée pour les tours préliminaires de la Ligue Europa. De son côté, Valladolid est presque assuré du maintien avec 39 points mais perd après une série de 4 rencontres sans défaite (1 succès, 3 nuls).

