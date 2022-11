Vainqueurs du Qatar, les Pays-Bas filent en huitièmes

Sans forcer, les Pays-Bas ont tranquillement battu le Qatar pour attraper la première place du groupe A et rejoindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde. En revanche, le pays hôte achève sa compétition sans le moindre point.

Pays-Bas 2-0 Qatar

Le rythme Gakpo

Oui, il est possible de gagner sans accélérer. Oui, il est faisable de remporter une rencontre en marchant. Et oui, il paraît parfois facile de marquer sans se fatiguer. Lorsqu'on affronte le Qatar lors de la Coupe du monde 2022, en tout cas, tout cela peut devenir réalité. Lors de la troisième et ultime journée du groupe A, les Pays-Bas l'ont par exemple fait : vainqueur tranquille du pays hôte, qui finit dernier sans avoir réussi à accrocher ne serait-ce qu'un nul, la Hollande s'accapare la première position et se qualifie pour le prochain tour.Comme les deux premiers matchs l'ont montré, il ne faut pas grand-chose pour dominer ce Qatar. La Hollande passe donc la première mi-temps à se faire des passes (près de 70% de possession de balle) sans se procurer beaucoup d'occasions (deux tirs cadrés seulement, soit le même bilan que le pays hôte), mais parvient quand même à ouvrir le score. Car si Depay n'est pas assez vif sur un service de Blind, Gakpo profite d'un bon boulot de l'attaquant de Barcelone et de Klaassen pour faire trembler les filets.

2 - Cody Gakpo is only the second player to open the scoring three times in the same group stage (1st and 2nd included) of a World Cup, after Alessandro Altobelli for Italy in the 1st group stage in 1986. Diamond?. #NEDQAT pic.twitter.com/VLeOp5TBsy

— OptaJean (@OptaJean) November 29, 2022La seule véritable belle action avant la pause, et le troisième but en autant de rencontres dans la