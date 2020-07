Vainqueur du Torino dans le derby, la Juventus ne freine pas

Vite mené par la Juventus, le Torino a essayé de revenir dans la partie à l'occasion de ce derby comptant pour la 30e journée de Serie A. Mais les visiteurs n'ont finalement pas pu résister à la Vieille Dame, qui prend sept points d'avance en tête du championnat avant la rencontre de la Lazio face au Milan.

Juventus 4-1 Torino

Longue vie de Gigi, combo de Cuadrado et penalty de Belotti

Juventus, un chasseur sachant chasser

Affronter la Juventus n'est pas souvent chose aisée. Affronter la Juventus dans son antre est rarement chose aisée. Affronter la Juventus dans son antre au cours d'un derby ne peut être synonyme de chose aisée. Affronter la Juventus dans son antre au cours d'un derby en démarrant avec un handicap d'un but n'est quasiment jamais chose aisée. Alors, quand on s'appelle le Torino et qu'on encaisse une réalisation de Dybala à la troisième minute de jeu sur la pelouse de son rival, la mission est rendue impossible. Preuve en est avec cette victoire 4-1 de la Vieille Dame, un temps bousculée mais finalement largement vainqueure.À peine les téléspectateurs ont-ils le temps de découvrir le record de Buffon, titulaire dans les cages de la Juventus pour sa 648rencontre de Serie A, que Dybala ouvre le score. Pendant que le gardien dépasse officiellement Paulo Maldini pour devenir le joueur le plus capé de l'histoire du championnat, son partenaire argentin est en effet servi par Cuadrado et sa frappe déviée trompe Sirigu. Le coup d'envoi a été donné il y a quelques dizaines de secondes, et le champion en titre mène déjà.