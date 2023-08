Vainqueur du Nigeria aux tirs au but, l'Angleterre passe en quarts de finale

Angleterre 0-0 (4-2 T.A.B.) Nigeria

Oui, l’Angleterre est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine !

Mais que ce fut dur, face à un Nigeria qui a courageusement bataillé pour devenir le premier pays africain à gagner un match à élimination directe dans un Mondial et qui n’a rendu les armes qu’aux tirs au but… Dès le quart d’heure de jeu, les Super Falcons ont montré que rien ne serait facile et qu’elles pouvaient être dangereuses à n’importe quel moment : déterminée, Ashleigh Plumptre a d’abord tapé la transversale avant de voir sa tentative stoppée par Mary Earps. Les Lionesses ont alors réagi, Alessia Russo testant les gants de Chiamaka Nnadozie et Rachel Daly obtenant un penalty… finalement annulé par Melissa Borjas, l’arbitre de la rencontre. En réponse, Christy Ucheibe et Rasheedat Ajibade ont également essayé de faire la différence… Sans succès, alors que le haut de la barre d’Earps a encore tremblé au retour des vestiaires suite à une tête d’Oluwatosin Demehin.…

FC pour SOFOOT.com