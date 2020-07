So Foot • 16/07/2020 à 23:00

Vainqueur de Villarreal grâce à un doublé de Karim Benzema, le Real Madrid est champion d'Espagne

Vainqueur de Villarreal grâce à un doublé de Karim Benzema, le Real Madrid est couronné champion d'Espagne une journée avant la fin du championnat et s'adjuge le 34e titre de son histoire devant Barcelone.

Real Madrid 2-1 Villarreal

[? VIDÉO BUT] ?? #RMAVIL? Karim Benzema offre au Real Madrid ce qui est probablement le but du titre !?? Son 20ème but de la saison ! pic.twitter.com/ek78uJVUra -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 16, 2020

. Couronnés. Titrés. Victorieux. Vainqueurs. Tout ça à la fois, quoi. Ce jeudi 16 juillet, dans un stade vide, le Real Madrid est sacré champion pour la 34fois de son histoire. Et le plus fort dans cette histoire, c'est que personne n'est surpris. Zinédine Zidane devait de nouveau convaincre sans Cristiano Ronaldo ? Fait. Lesdevaient l'emporter devant Villarreal pour empêcher l'ennemi de Barcelone de pouvoir lui souffler le trophée ? Fait aussi.Après Sergio Ramos, qui de mieux que Karim Benzema pour représenter le symbole de ce roi d'Espagne 2019-2020 ? Alors, le Français s'est comme d'habitude montré décisif en inscrivant les deux buts des siens pour enfoncer le clou et rendre la fête réelle à une journée de la fin du championnat. Une réalisation sereine - sa vingtième de la saison - marquée en milieu de première période sur un service de Luka Modri?, à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com