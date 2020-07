Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vainqueur de Valence, Leganes garde espoir Reuters • 12/07/2020 à 21:40









Vainqueur de Valence, Leganes garde espoir par Léo De Garrigues (iDalgo) Il y a 10 jours, Leganes semblait condamné à la descente en deuxième division. Aujourd'hui, en s'imposant face à Valence (1-0), le club de la banlieue madrilène enchaîne un troisième match consécutif sans défaite et peut espérer se maintenir. A la 18e minute, suite à une main de Geoffrey Kondogbia dans sa surface de réparation, Ruben Perez a inscrit l'unique but du match sur penalty. Au retour des vestiaires, exclu pour un tacle par derrière non maitrisé, Jonathan Silva a laissé Leganes à 10. Cerise sur le gâteau, Ivan Cuellar est parvenu à arrêter le penalty frappé par Daniel Parejo à l'heure de jeu. Au classement, Leganes est 18e à 3 points d'Alaves. Valence reste 9e et manque une occasion précieuse de se rapprocher des places européennes.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.