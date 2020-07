Vainqueur de sa deuxième Liga, Zinédine Zidane a gagné l'unanimité

Vainqueur de sa deuxième Liga dès son retour en quatre championnats passés sur un banc, Zinédine Zidane vient de remporter bien plus qu'un titre. Car si certains le considéraient comme un simple meneur d'hommes, l'entraîneur français a apporté en l'espace de quelques mois une nouvelle preuve de ses talents de coach. Et sans Cristiano Ronaldo, cette fois.

En juin dernier, Zinédine Zidane se laissait aller à la confidence en conférence de presse. Et si des mathématiciens se cachaient parmi les journalistes présents, les mots prononcés par le technicien ont dû les rassurer : "" Ouf. Car à cette allure-là, il va bientôt falloir remettre la main sur la calculette du baccalauréat pour compter le nombre de titres glané par le double Z. Alors, dans vingt ans, proportionnellement...Ce jeudi soir, après le 34championnat espagnol attrapé par le Real Madrid, le bilan statistique du Français semble en effet tout bonnement incroyable. Attention... À vos marques, prêts, partez : deux Liga (sur quatre), trois Ligue des Champions (sur quatre, sa quatrième participation étant en cours), deux Supercoupes nationales, deux Supercoupes d'Europe et deux Mondiaux des Clubs (2017, 2018). Soit onze trophées chopés, en l'espace de quatre grosses années passées sur un banc. Grandiose, jouissif, phénoménal, inimaginable.Si bien qu'aujourd'hui, seuls ceux qui n'ont d'yeux que pour la Coupe du Roi - unique compétition qu'il a laissé filer - peuvent encore oser se regarder dans le miroir en assurant ne pas être convaincus par coach Zizou. Ce dernier a régulièrement été la cible de critiques plus ou moins fondés et de doutes légitimes, depuis ses débuts sur le banc. Quand il a commencé à gagner, c'était avant tout grâce à l'effectif pléthorique dont il disposait ou parce que les adversaires n'étaient pas au niveau. Quand il a continué à gagner, c'était avant tout grâce à un Cristiano Ronaldo hyper Lire la suite de l'article sur SoFoot.com