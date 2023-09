Vahid Halilhodžić en sauveur de la Bosnie ?

Coach Vahid à la rescousse ?

Mal embarquée dans ces éliminatoires pour l’Euro 2024, la Bosnie-Herzégovine de Meho Kodro s’est inclinée lundi face à l’Islande et se retrouve désormais à sept points de la qualification, avec seulement quatre matchs à jouer. Derrière l’intouchable Portugal, c’est la Slovaquie qui est pour l’instant dans le bon wagon avec la deuxième place et 13 points. Une situation alarmante à Sarajevo à propos de laquelle Vahid Halilhodžić a été interrogé par le média bosnien Sportske . « Tout ce qui se passe autour de l’équipe nationale me fait mal. C’est mon pays, et ça m’importe beaucoup » , a ainsi déclaré l’ex-international yougoslave, avant d’être questionné sur de potentielles envies de prendre à 70 ans les rênes de la sélection.

« Je suis prêt à parler. Je suis prêt à aider. Je veux dire ce que j’ai à dire et entendre ce qu’ils ont à dire. Quelle issue ils voient à tout cela. Ce n’est pas bon du tout » , affirme l’ancien Nantais, actuellement sans poste. Même s’il a déjà qualifié le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Algérie ou le Japon à une compétition comme la Coupe du monde, il ne veut pas du statut de sauveur. « N’écrivez pas que je suis un magicien et que je peux tout changer d’un coup. Je ne peux pas ! » Et alors qu’il déclare avoir déjà rencontré le patron de la fédération, Vico Zeljković, à Doha, au Qatar, il se dit prêt à évoquer de nouveau le sujet avec lui : « Je vais parler avec Zeljković. Je vais voir ce qu’ils pensent [à la fédération] . Je suis prêt à aider mon équipe. » …

JF pour SOFOOT.com