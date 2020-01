Vagues submersion et inondations : deux départements bretons en vigilance orange

La tempête Brendan, qui se trouve actuellement entre l'Islande et l'Ecosse, après être passée au large de l'Irlande, continue d'agiter les rivages de la côte ouest de l'Hexagone. Ce mardi, Météo France a maintenu deux départements en vigilance orange pour des risques de vagues submersion et de pluie-inondations : le Finistère et le Morbihan. La Loire-Atlantique n'est plus en alerte depuis 10 heures du matin. « Épisode fortement pluvieux persistant sur deux jours et intervenant dans un contexte de niveaux marins élevés », met en garde l'institut. Le courant d'ouest à sud-ouest induit par la dépression "Brendan", persistant les prochains jours, finira par donner des cumuls de pluie importants sur une partie de la #Bretagne d'ici mercredi soir avec 50/80 mm en 48h possibles sur les endroits exposés. pic.twitter.com/zsZ9SXEybF-- VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 13, 2020 Brendan a balayé la façade atlantique toute la nuit. Sur le Finistère et le Morbihan, les cumuls de précipitations relevés sur les 12 dernières heures sont compris entre 15 et 30 mm, selon l'institut de météorologie. « Hier à 21h30, on a observé des vagues atteignant 6 m de hauteur moyenne à la Bouée des Pierres Noires au large de la Bretagne. Sur cette même bouée, la hauteur maximale de vagues a été enregistrée à 10 m cette nuit à minuit. À la bouée au large de Belle Île, la hauteur maximale observée est de 12 m, cette nuit à 01h30 ».En prévision des cumuls de pluie qui s'annoncent, Météo France a ce mardi placé le Morbihan et le Finistère en vigilance orange pour le risque de pluies et d'inondations.Une surélévation du niveau de la mer« La reprise d'une activité pluvieuse soutenue est prévue par le sud-ouest en fin de matinée. D'ici la fin de journée, des cumuls en 24 heures allant jusqu'à 30 à 50 mm sont attendus sur le département du Morbihan. La nuit prochaine, un nouveau front pluvieux actif ...