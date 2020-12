Vaccins: le Canada partagera d'éventuels excédents, promet Trudeau

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, lors d'un point presse à Ottawa, le 18 décembre 2020 ( AFP / Lars Hagberg )

Le Canada, qui a commandé plus de 400 millions de doses de vaccins anti-Covid, est prêt à partager avec le reste du monde d'éventuels excédents, a indiqué le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors d'une interview.

"Si nous avons plus de vaccins qu'il n'en faut, il est certain que nous les partagerons avec le monde entier", a déclaré Justin Trudeau, quelques jours après le coup d'envoi d'une campagne de vaccination historique.

L'interview à CTV, dont la chaîne anglophone a publié des extraits sur son site, sera diffusée dimanche.

Au total, le Canada, pays de 38 millions d'habitants, a commandé et placé des options sur plus de 400 millions de doses de vaccins de sept groupes pharmaceutiques, l'un des ratios les plus élevés au monde selon M. Trudeau.

"En janvier, nous recevrons 125.000 doses du vaccin de Pfizer par semaine, pour un total d'environ 500.000 doses pour ce mois", a affirmé Justin Trudeau lors d'un point presse vendredi.

Le pays devrait aussi recevoir 200.000 doses du vaccin de Pfizer/BioNTech la semaine prochaine et 168.000 doses du vaccin de Moderna avant la fin du mois de décembre, après son approbation par Santé Canada attendue dans les prochains jours.

S'il est approuvé, le vaccin de Moderna rejoindra celui de Pfizer/BioNTech, dont les premières injections ont été administrées lundi à des employés de maisons de retraite et des pensionnaires, en Ontario et au Québec.

Le Canada prévoit de vacciner trois millions de personnes d'ici la fin du premier trimestre 2021.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Alliance pour les vaccins (Gavi), ont mis en place un mécanisme Covax (Covid-19 Vaccine Global Access; accès mondial au vaccin contre le Covid-19) pour distribuer des vaccins anti-Covid aux pays défavorisés.

Ce mécanisme "a obtenu près de deux milliards" de doses jusqu'à présent, a déclaré vendredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

En septembre, le Canada s'est engagé à investir environ 220 millions de dollars (141 millions d'euros) dans ce dispositif.

Le pays, où la propagation du virus s'est accélérée à l'approche des fêtes de fin d'année, comptait vendredi 492.701 cas de coronavirus et 13.992 morts.

