Vaccins : la Russie et la Chine orchestrent des campagne de "dénigrement" contre les vaccins occidentaux, selon un rapport

Moscou et Pékin "utilisent des médias contrôlés par l'État, des réseaux de médias proches du pouvoir et des médias sociaux, y compris les comptes de médias sociaux diplomatiques officiels".

(illustration) ( AFP / JORGE BERNAL )

Objectif : mettre en avant leurs propres vaccins. Un rapport publié mercredi 28 avril par l'unité de lutte contre la désinformation de la diplomatie européenne souligne les campagnes de "dénigrement" pour saper la confiance dans les vaccins approuvés par l'Union européenne par Moscou et Pékin.

La "diplomatie du vaccin" menée par Moscou et Pékin "s'accompagne d'efforts de désinformation et de manipulation visant à saper la confiance dans les vaccins fabriqués en Occident , dans les institutions européennes et dans les stratégies de vaccination européennes", accuse ce rapport. Moscou et Pékin "utilisent des médias contrôlés par l'État, des réseaux de médias proches du pouvoir et des médias sociaux, y compris les comptes de médias sociaux diplomatiques officiels , pour atteindre ces objectifs", dénoncent les auteurs du rapport. "Le compte Twitter officiel de Spoutnik V est ainsi utilisé", précisent-ils.

Spoutnik V a aussitôt réagi à cette mise en cause via son compte Twitter et a dénoncé à son tour "une campagne de désinformation". Les rédacteurs du site ont fustigé "les déclarations négatives de responsables de l'UE selon lesquelles 'le vaccin russe n'est pas nécessaire'". "Si le SEAE (Service d'Action extérieure de l'UE) estime qu'une information n'est pas exacte, nous apprécierions une lettre officielle indiquant quelles déclarations spécifiques semblent être inexactes sur le plan factuel, car nous pensons que toutes les déclarations de Spoutnik V sont exactes sur le plan factuel", soutient le site du vaccin russe.

"Saper la confiance du public"

"Depuis le début de 2021, plus de cent nouveaux exemples de cas de désinformation imputables au Kremlin concernant la vaccination ont été ajoutés à la base de données EUvsDisinfo", écrit le rapport. Ces pratiques visent à "saper la confiance du public dans l'Agence européenne des médicaments et à mettre en doute ses procédures et son impartialité politique", affirme le rapport. "En instillant la méfiance envers l'Agence européenne des médicaments, les acteurs de la désinformation visent à saper et à diviser l'approche européenne commune visant à garantir l'approvisionnement en vaccins" , affirment-ils.

L'Agence européenne (EMA) a approuvé à ce jour quatre vaccins: PfizerBioNTech, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson.

L'objectif de ce rapport est de "montrer ce que nous voyons, de mettre en lumière des pratiques, de les documenter, afin de nous protéger", a-t-on expliqué de source européenne. "Mais nous n'avons pas d'instrument magique pour les combattre" , a-t-on reconnu. "Il n'est toutefois pas question de ne rien faire. L'UE doit développer des instruments qui imposent un coût à ces pratiques de désinformation".

"La question est que faut-il sanctionner ? Le contenu, sa diffusion ? Où se trouve la ligne rouge ? On doit évaluer la volonté de manipulation et il faut agir tout en sauvegardant la liberté d'expression . C'est plus facile à dire qu'à faire", a admis cette source.