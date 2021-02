Vaccins : "J'en ai un peu marre du Sanofi bashing", se lamente son patron en France

"Si on devait refaire l'histoire, au mois de mars on referait exactement le même choix", a insisté Olivier Bogillot, alors que le géant pharmaceutique est critiqué pour le retard pris par rapport à ses concurrents.

Pendant que la vaccination anti-Covid poursuit, non sans difficultés, sa montée en puissance, le patron de Sanofi France a pris la défense du laboratoire, déplorant le "bashing" auquel il fait face depuis ses annonces sur le retard pris pour le développement son principal candidat-vaccin contre le Covid-19.

"Je trouve assez irresponsable, au fond, que certains élus qui sont là pour essayer d'accompagner leurs groupes nationaux, fassent du bashing, j'en ai un peu assez du 'Sanofi bashing'" , a déclaré sur LCI Olivier Bogillot, patron de Sanofi France, mercredi 10 février. "Quand j'entends certains élus qui se font un peu de pub sur le dos de Sanofi dans le cadre de cette crise, je trouve ça un peu lamentable", a-t-il ajouté.

Pendant que Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca ont obtenu leurs autorisations pour la distribution de leurs solutions en Europe, Olivier Bogillot a défendu les choix stratégiques du laboratoire français dans la course au vaccin contre le Covid-19. "Si on devait refaire l'histoire, au mois de mars on referait exactement le même choix", a-t-il affirmé. "On prend la technologie qui nous apparait comme étant celle qui a le plus de promesses" .

"On ne choisit pas l'ARN messager parce qu'on ne sait pas si ça va marcher, on ne choisit pas l'adénovirus qu'a utilisé AstraZeneca ou Johnson & Johnson parce qu'on sait que ce type de vaccin a une efficacité moindre, d'ailleurs on le voit (...) donc on fait ce choix-là de protéine recombinante adjuvanté, on s'associe avec GSK, qui a le meilleur adjuvant sur le marché et on fait un choix qui est totalement rationnel", a détaillé Olivier Bogillot.

Le vaccin de Sanofi, développé avec le britannique GSK et utilisant la technologie de la protéine recombinante, était initialement annoncé pour l'été 2021. Il a toutefois essuyé un revers après des essais cliniques décevants et devrait finalement être prêt d'ici à la fin de l'année. En attendant, Sanofi a annoncé qu'il allait produire au second semestre le vaccin contre le Covid-19 de ses concurrents Pfizer-BioNTech.