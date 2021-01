Vaccination des plus de 75 ans : certains vont devoir "attendre un peu", reconnaît Gabriel Attal

La campagne de vaccination "va prendre plusieurs mois", a souligné le porte-parole du gouvernement, tout en assurant que l'exécutif voulait aller "aussi vite que possible".

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, le 13 janvier 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Si la vaccination contre le Covid-19 s'élargit , lundi 18 janvier, à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans et aux personnes présentant des pathologies à "haut risque", toutes ne pourront pas se faire vacciner immédiatement, a prévenu le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, les appelant à la patience.

Alors que 6,4 millions de personnes sont appelées à se faire vacciner, les demandes de rendez-vous, ouvertes en fin de semaine dernière ont été marquées par un afflux de demandes, avec plus d'un million de rendez-vous déjà pris. Tous les seniors n'ont pas pu s'inscrire, générant quelques crispations. " Il va falloir attendre un peu pour un certain nombre d'entre eux", a commenté lundi matin sur France 2 le porte-parole du gouvernement.

La campagne de vaccination "va prendre plusieurs mois" , a poursuivi Gabriel Attal. Elle "va se faire progressivement car cela dépend du nombre de doses produites (...) et des autorisations données par les agences de santé européenne et française", a-t-il expliqué, soulignant que "pour les 15 millions de personnes vulnérables, on se fixe (comme objectif de vaccination) d'ici à l'été mais on espère pouvoir aller plus rapidement, on pense pouvoir aller plus rapidement".

Gabriel Attal a par ailleurs assuré que le gouvernement voulait aller "aussi vite que possible" . "Aujourd'hui, les laboratoires dans le monde entier tournent à plein régime, les doses arrivent progressivement (...) On fait tout pour que la production des laboratoires puisse aller aussi vite que possible", a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Le gouvernement avait déjà invité à la patience ce weekend. En visite à Lyon samedi, Jean Castex avait notamment reconnu que les plus de 75 ans ne pourraient pas être vaccinés "en quelques jours" et appelé à une vaccination "dans le calme". Les vaccinations "s'effectueront de manière progressive, au fur et à mesure que les 200 millions de doses de vaccin que la France a commandées ou pré-commandées arriveront sur le territoire national", avait-il expliqué, en assurant que le défi allait être "relevé".

Graphique montrant l'évolution des hospitalisations et des réanimations en France, au 16 janvier ( AFP / )

Dimanche, moins de 500.000 personnes (422.127) avaient reçu la précieuse première injection de vaccin alors que l'épidémie ne montre pas de signes de faiblesse, avec 2.766 malades en réanimation dimanche et 136 nouvelles admissions en 24 heures. Avec 141 morts comptabilisés dimanche, le bilan total des décès a atteint 70.283, selon Santé publique France.