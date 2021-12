Vaccination des enfants : le comité d'éthique se prononce jeudi

La campagne de vaccination des enfants "pourrait commencer aux alentours du 20 décembre, si les avis des différentes autorités sont favorables.

Le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a déjà considéré que "les indications de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans paraissent réunies". ( AFP / ANDREJ IVANOV )

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est quasiment acquise, alors que le gouvernement attend les derniers feux verts pour lancer la campagne. Et jeudi, ce sera au tour du comité consultatif national d'éthique (CCNE) de rendre son avis, a indiqué lundi 13 décembre une source gouvernementale. Pour l'heure, les autorités sanitaires ont ouvert les injections à partir du 15 décembre aux 360.000 enfants "à risque" et donc susceptibles de développer des formes graves du virus.

Le gouvernement souhaite étendre la campagne à tous les enfants sur la base du volontariat. Les avis favorables du CCNE et de la Haute autorité de santé sont d'abord requis.

"On finira par y aller", prédit ainsi un poids-lourd du gouvernement qui n'a "aucun doute" sur le fait que les feux seront bientôt tous au vert. Alors que 90% de la population âgée de 12 ans et plus a reçu au moins une dose de vaccin, le même dit savoir "par avance que l'on aura un taux de vaccination plus faible" en raison du caractère "inflammable" du sujet.

"Une nécessité"

Interrogé dimanche par France Bleu Alsace, le Premier ministre Jean Castex, lui-même contaminé par sa fille de 11 ans en novembre, a affirmé que la vaccination des enfants était "une nécessité" .

Dans un avis publié le 6 décembre, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a de son côté considéré que "les indications de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans paraissent réunies". Il conditionne néanmoins sa mise en place à l'obtention de données "en vie réelle" afin d'assurer "que la balance bénéfice-risque est favorable", ce qui pourrait intervenir après l'obtention des données américaines, "possiblement dès fin décembre".

"En pratique", la campagne de vaccination des enfants "pourrait commencer aux alentours du 20 décembre pour les centres de vaccination, du 27 décembre pour la médecine de ville et les pharmacies", avait pour sa part indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'une conférence de presse le 6 décembre.

Depuis le début du mois, la Suisse, l'Espagne ou encore le Portugal ont autorisé la vaccination des 5-11 ans.