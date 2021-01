Vaccination Covid-19 : comment Doctolib, Maiia et Keldoc vont gérer les prises de rendez-vous

A une semaine de l'ouverture, le 18 janvier, de la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans, le rôle des trois platefirmes de prise de rendez-vous médical en ligne sélectionnées par l'Etat s'avère primordial.

(Photo d'illustration) ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Réservée dans un premier temps aux résidents d'Ephad, la vaccination contre le Covid-19 s'ouvre dès le 18 janvier prochain aux cinq millions de personnes âgées de 75 ans et plus vivant à leur domicile. Dès jeudi 14 janvier, les Français concernés pourront s'inscrire afin de recevoir leur première injection de vaccin dans un des 700 centres dédiés. Une plateforme dédiée pour permettre aux patients de trouver le centre le plus près de chez eux, Santé.fr, est en préparation.

Pour faciliter ces inscriptions, l'Etat a sélectionné trois plateformes privées de prise de rendez-vous en ligne : Doctolib, Maiia et Keldoc. Le gouvernement a ainsi renoncé à utiliser son application TousAntiCovid, qui aurait dû se connecter à ces plateformes à l'issue d'un développement trop long et complexe face à l'urgence de la situation.

Contactées en début de week-end, ces trois plateformes s'activent pour être opérationnelles dès jeudi. "Il faut que d'ici mercredi soir tous les centres de vaccination aient un outil de gestion et de prise de rendez-vous en ligne" , explique le patron de Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, dans Les Echos . "Ca s'affole, c'est la course", confirme également Frédéric Serein, directeur général de Nehs Digital, la maison mère de Keldoc. Chez Maiia, filiale du spécialiste de l'édition des logiciels pour les assureurs santé Cegedim, 200 personnes sont mobilisées depuis ce week-end pour répondre au cahier des charges.

Des patients pas forcéments équipés

Doctolib semble avoir une longueur d'avance , rapporte le quotidien économique. Contactée par Berlin, la société a développé il y a deux mois un module pour la vaccination et a déjà "pris des dizaines de milliers de rendez-vous en Allemagne", selon Stanislas Niox-Chateau. Dans un communique revendiquait déjà lundi soir "150 centres de vaccination" équipés avec son logiciel "dans toute la France" et assurait que les "les patients prioritaires pouvaient d'ores et déjà prendre rendez-vous".

Maiia indique de son côté que les inscriptions seront possibles "à partir de ce mercredi 13 janvier" pour une vaccination dès lundi 18, pour "les patients âgés de plus de 75 ans".

Il faudra toutefois faire face à un élément non négligeable : selon l'Insee, en 2019, une personne de 75 ans ou plus sur deux n'avait pas accès à Internet à son domicile . "Si vous êtes une personne âgée et que vous voulez que vos proches prennent rendez-vous, ils pourront le faire. Vous pourrez aussi appeler par téléphone", a néanmoins assuré sur BFMTV Stanislas Niox-Chateau.