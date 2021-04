Vaccination anti-Covid : ouverture aux plus de 55 ans, nouveau vaccin, délai entre les doses... Ce qui change à partir de lundi

La campagne de vaccination s'ouvre à partir de lundi 12 avril à tous les plus de 55 ans, quelque soit leur état de santé, avec un mois d'avance.

(Photo d'illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Alors que les contaminations et les hospitalisations sont toujours très hautes, la campagne de vaccination contre le Covid-19 prend un nouveau tournant en France lundi 12 avril, avec notamment l'élargissement à tous les plus de 55 ans, permis par la livraison du sérum de Johnson & Jonhson et l'allongement du délai entre la 1ère et la 2e dose pour le Pfizer-BioNTech et le Moderna. On fait le point sur ce qui change cette semaine.

- La vaccination ouverte aux plus de 55 ans

La vaccination est ouverte à partir de lundi à tous les Français âgés de 55 ans ou plus, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran au Journal du dimanche , avec un mois d'avance. Initialement, la campagne était étendu aux plus de 50 ans à la mi-mai.

Dès lundi, les plus de 55 ans pourront recevoir le vaccin AstraZeneca, jusqu'à présent aux seuls plus de 55 ans atteint de commorbidités, mais également celui de Johnson & Johnson, livré en France pour la première fois à compter de lundi.

Citant les deux autres vaccins autorisés en France, le ministre a rappelé "l'annonce de l'extension de la campagne vaccinale par Pfizer et Moderna à tous les plus de 60 ans à compter du 16 avril".

- Un quatrième vaccin disponible

Une première livraison du vaccin de Janssen, filiale européenne du groupe américain Johnson & Johnson, est attendue lundi en France, "avec une semaine d'avance" , a par ailleurs indiqué Olivier Véran au JDD . "Ces 200.000 doses vont intégrer très prochainement le circuit de distribution des pharmacies et des cabinets médicaux et infirmiers", a-t-il précisé.

Ce nouveau vaccin s'est révélé efficace à 85% pour empêcher les formes graves du Covid-19 et à 66% pour prévenir les formes modérées à sévères de la maladie. Il présente aussi plusieurs avantages logistiques : il ne nécessite qu'une seule injection et peut être conservé durant trois mois à des températures de réfrigérateur standard.

- Espacement des injections

Pour aller plus vite, le ministre a aussi annoncé qu'à compter du 14 avril, "pour toutes les premières injections" de vaccin à ARN messager de Pfizer-BioNTech et Moderna, "nous proposerons un rappel à 42 jours au lieu de 28 actuellement". Une nouvelle stratégie qui doit conduire à accélérer les premières doses et "nous faire gagner 1,8 million d'injections sur la seconde quinzaine de mai".

Ce délai rallongé avait été préconisé dès janvier par l'agence française du médicament (ANSM) et la Haute autorité de santé (HAS), mais le gouvernement n'avait alors pas suivi cette recommandation.

- Une deuxième dose de vaccin ARN pour les moins de 55 ans déjà vaccinés avec AstraZeneca

Vendredi, la Haute autorité de santé (HAS) a recommandé une seconde dose de vaccin à ARN messager, soit le Pfizer/BioNTech ou le Moderna pour les moins de 55 ans qui avaient reçu une première dose d'AstraZeneca, avant qu'il ne soit suspendu en mars pour ces catégories d'âge à cause de cas de thromboses atypiques.

Pour les quelque 530.000 personnes concernées, un rappel avec un vaccin à ARN messager sera proposé "douze semaine après la première injection", a confirmé le ministre de la Santé.

- Interchangeabilité des sérums

Olivier Véran a également annoncé que, lorsque "cela se justifie", il sera possible d'utiliser indifféremment les deux vaccins à ARN messager. "Par exemple, de recevoir une première dose de Pfizer-BioNTech et une seconde de Moderna. Ce ne sera pas la règle, mais ce ne sera pas un obstacle", a-t-il précisé.