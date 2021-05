Vaccination anti-Covid : le cap des 20 millions de premières doses atteint le 15 mai ?

Alors que l'exécutif tablait plutôt ces derniers jours sur le 16 ou le 17 mai, Doctolib afffirme vendredi 14 mai que l'objectif des 20 millions de premières doses devrait bien être atteint le 15 mai.

Une jeune femme se fait vacciner contre le covid-19 dans un centre de vaccination le 11 mai 2021 à Brest ( AFP / Fred TANNEAU )

Après avoir passé le cap des 10 millions de primo-injections de vaccins anti-Covid à la mi-avril, le gouvernement pourra-t-il tenir sa promesse de 20 millions de premières doses à la mi-mai ? Jeudi 13 mai, 357.446 premières doses ont été injectées, portant le nombre de primo-vaccinés à 19.269.311 millions de personnes. L'objectif est donc presque atteint, mais le long week-end de l'Ascension pourrait faire patiner la situation.

Mardi, le Premier ministre Jean Castex se déclarait "optimiste" auprès du Parisien quant à la capacité à atteindre ce chiffre " au sortir du week-end de l'Ascension", soit ce dimanche 16 mai et non plus le 15. Invitée vendredi 14 mai de franceinfo , la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable Olivia Grégoire tablait sur le 17 mai.

Doctolib se montre plus confiant. Alors que ses prévisions misaient sur le 17 ou le 16, la plateforme médicale a indiqué ce vendredi que le cap des 20 millions de primo-vaccinés devrait finalement être atteinte au 15 mai . 693.000 rendez-vous pour des premières injections sont en effet prévus ce vendredi 14 mai et samedi 15 mai, explique Le Parisien .

Cette accélération s'explique notamment par d'importantes livraisons de Pfizer, une forte mobilisation dans les centres pendant ce week-end prolongé, ainsi que l'ouverture anticipée depuis mercredi à tous les adultes pour des créneaux de vaccination disponibles le jour-même ou le lendemain.

Le prochain objtectif du gouvernement est de 30 millions de primo-vaccinés mi-juin. Emmanuel Macron a par ailleurs répété à plusieurs reprises que "tous les Français qui le souhaitent" pourront être vaccinés d'ici la fin de l'été.