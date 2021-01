Vaccination anti-Covid : des agents de la Ville de Paris ont-ils bénéficié de passe-droits ?

Selon un communiqué de la CGT de l'Hôtel-Dieu, des agents de la Ville de Paris se seraient fait vacciner alors qu'ils ne font pas partie du public prioritaire. La Mairie assure de son côté qu'un accord a été passé avec l'AP-HP, mais qu'il concerne seulement le personnel de santé et du médico-social de plus de 50 ans ou présentant des risques de commorbidité.

(Photo d'illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

Alors que la campagne de vaccination anti-Covid-19 accuse de sérieux retards en France , les accusations de la CGT Hôtel-Dieu passent mal. Selon le syndicat de l'hôpital public de Paris, la Mairie fait vacciner des personnels non prioritaires, au détriment des autres.

"Monsieur Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et Mr Frédéric Batteux responsable du centre de vaccination de l'Hôtel-Dieu ont décidé de vacciner du personnel de la Mairie de Paris et autres privilégiés en dehors de toutes les recommandations de la Haute Autorité de Santé, du ministère et de tout critère médical de risque!", écrit le syndicat dans un communiqué de presse dévoilé jeudi 28 janvier par Le Parisien . "Quotidiennement, les équipes mobilisées du centre sont obligées de refuser des soignants et des personnes âgées vulnérables alors que leur est imposée la vaccination de personnels de la mairie de Paris et autres VIPs non médicalement prioritaires!", dénonce-t-il.

"En théorie, la vaccination est seulement ouverte aux soignants à l'Hôtel-Dieu, mais on a vu des secrétaires administratifs de la Mairie de Paris venir aux urgences se faire vacciner ", explique Damien Wittmann, secrétaire général CGT de l'Hôtel-Dieu, au Parisien . "Plusieurs patients qui avaient des rendez-vous se sont pourtant vu refuser la vaccination", ajoute également auprès de L'Obs Bruno Lamaille, secrétaire général du syndicat et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Une enquête lancée

La Mairie confirme qu'un accord a été passé avec l'AP-HP pour que son personnel puisse se faire vacciner à l'Hôtel-Dieu mais qu' "il ne concerne en théorie que le personnel de santé et du médico-social de la Ville de Paris de plus de 50 ans ou présentant l'un des pathologies-facteurs de comorbidité prévus par les autorités sanitaires".

Au total, 2.000 agents de la Ville sont considérés comme prioritaires. Au 27 janvier, 1.119 agents étaient inscrits pour se faire vacciner, 475 vaccinations avaient été effectuées et 113 programmées. "11.517 personnes ont reçu à ce jour leur première dose de vaccin à ce jour à l'Hôtel-Dieu : les personnels de la Ville de Paris représentent donc moins de 5 % des vaccinations" , explique la Mairie.

"Si des cas de passe-droit étaient avérés, ils seraient évidemment sanctionnés très fermement. Nous lançons une enquête pour vérifier tous les noms des vaccinés" , indique néanmoins la Mairie. "Nous traquons les passe-droits partout. Nous sommes en période de pénurie et certains sont tentés d'être vaccinés avant les autres. Nous y sommes vigilants", assure également Anne Souyris, adjointe à la maire de Paris chargée de la santé.