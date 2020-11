Vaccin Covid-19 : l'UE va signer un contrat avec Moderna "dans quelques jours", selon Clément Beaune

Avec l'UE, "il y a plein de choses administratives, les dossiers, des alignements entre les pays", a déploré le patron de Moderna.

Canada, le Japon, Israël, le Royaume-Uni et États-Unis. L'union européenne va-t-elle se retrouver à la traîne dans les commandes du vaccin -annoncé comme étant efficace à 94,5%- de Moderna ? Après les mises en garde du laboratoire basé aux États-Unis, le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, a assuré mercredi 18 novembre que le contrat entre l'UE et la société de biotechnologie américaine était "quasiment prêt" et sera conclu "dans les prochains jours".

"Ce contrat existera, c'est une question de jours (..) Il est quasiment prêt, Bruxelles nous l'a assuré ", a déclaré Clément Beaune sur la chaîne d'information en continu française LCI. Le patron de Moderna a prévenu mardi les Européens que le prolongement des négociations pour acheter des doses de son vaccin contre le Covid-19 risquait de ralentir les livraisons, d'autres pays étant prioritaires car ils ont signé depuis des mois.

"On a des discussions, mais on n'a pas de contrat", a déclaré Stéphane Bancel depuis Cambridge, dans le Massachusetts.

Le secrétaire d'État français a relevé qu'un "préaccord" était déjà sur la table. "Les paramètres essentiels du contrat sont là depuis le 24 août" , a-t-il dit, évoquant de "derniers détails" à régler. "L'Europe ne sera pas en retard", a-t-il assuré en rappelant que la Commission européenne négociait au nom des 27 avec les laboratoires et financerait "très largement" l'achat des vaccins.

80 millions de doses

Des "discussions avancées" avaient été annoncées le 24 août entre Moderna et la Commission européenne pour l'achat de 80 millions de doses du vaccin , mais aucun engagement ferme n'a été signé depuis. Entre temps, la biotech américaine a signé avec le Canada, le Japon, Israël, le Royaume-Uni... Sans compter les 100 millions de doses promises début août aux États-Unis. Moderna a annoncé lundi que son vaccin contre le Covid-19 était efficace à 94,5%.

Avec l'UE, "il y a plein de choses administratives, les dossiers, des alignements entre les pays (...) C'est clair que d'avoir pris du retard, ça ne va pas limiter la quantité totale, ça va ralentir la livraison", a prévenu le patron de Moderna.

La Commission a jusqu'ici signé cinq contrats pour précommander d'éventuels vaccins: avec le suédo-britannique AstraZenaca, l'américain Johnson & Johnson, le duo franco-britannique Sanofi-GSK, le duo américano-allemand Pfizer/BioNTech et l'allemand CureVac.