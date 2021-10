Vaccin contre le Covid : Olivier Véran appelle "l'ensemble des soignants à faire rapidement leur dose de rappel"

Jusqu'à maintenant, la campagne de rappel ne concernait que les plus de 65 ans et les personnes à risque.

Tous les soignants peuvent désormais se faire injecter une troisième dose de vaccin anti-Covid, a annoncé jeudi 7 octobre le gouvernement, suivant ainsi un avis publié la veille par la Haute autorité de Santé (HAS). "Nous mettons en œuvre l'avis de la HAS : l'ensemble des soignants seront concernés par la dose de rappel, comme les proches des personnes immunodéprimées. J'appelle toutes les personnes éligibles à faire rapidement leur dose de rappel", a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur Twitter.

"Dès aujourd'hui, les soignants qui sont complètement vaccinés (...) depuis plus de six mois peuvent recourir au rappel vaccinal", a confirmé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, après le Conseil de défense sanitaire puis le Conseil des ministres. "C'est près de trois millions de soignants qui sont concernés par cette ouverture de la campagne de rappel vaccinal", a-t-il poursuivi.

Mercredi, la Haute autorité de santé (HAS), dont les avis doivent être entérinés par le gouvernement, avait préconisé "d'élargir le périmètre de la dose de rappel", en la proposant aux "soignants, transports sanitaires et professionnels du secteur médico-social", ainsi qu'à "l'entourage des personnes immunodéprimées" (personnes en chimiothérapie par exemple). La HAS a par ailleurs estimé "que l'administration d'une dose de rappel deviendra probablement nécessaire au cours des mois qui viennent" dans l'ensemble de la population, même si cela n'est "pas justifié à ce stade".

Jusqu'à maintenant, la campagne de rappel ne concernait que les plus de 65 ans et les personnes à risque, comme les obèses et les diabétiques, à condition d'avoir été vaccinés plus de six mois auparavant. Cela représente 18 millions de Français.

L'avis de la HAS est la conséquence d'une décision prise par son homologue au niveau de l'Union européenne. L'Agence européenne du médicament (EMA) a autorisé lundi la généralisation d'un rappel à tous les adultes, laissant aux autorités de chaque pays le choix précis des personnes concernées. Cette dose de rappel doit pour l'heure forcément venir d'un vaccin Pfizer/BioNTech, basé sur la technologie de l'ARN messager. L'EMA évalue encore s'il faut y ajouter l'autre vaccin de la même catégorie, celui de Moderna.