Vaccin contre le Covid-19: "Sanofi doit se mettre au service de la santé des Français!", tonne Yannick Jadot

"On ne peut pas considérer que la propriété privée définit tout", s'indigne le leader écologiste après les annonces du groupe pharmaceutique sur une primeur des Etats-Unis sur un éventuel vaccin contre le virus.

Yannick Jadot, le 5 septembre 2019, à Paris ( AFP / ROMAIN LAFABREGUE )

Dans la "course aux vaccins" contre le coronavirus menée par les laboratoires, l'annonce a fait l'effet d'une bombe : Sanofi a indiqué qu'il distribuerait en priorité aux Etats-Unis un éventuel vaccin en raison des investissements effectués par les autorités américaines pour soutenir les recherches du groupe. Le responsable français du groupe a depuis indiqué que Sanofi ne distribuera pas prioritairement aux Etats-Unis un éventuel vaccin contre le Covid-19 si l'Union européenne se montre "aussi efficace" pour financer son développement, est que le vaccin sera "accessible à tous" . Or, "le gouvernement américain s'est fortement mobilisé très tôt financièrement", a-t-il souligné, soulignant que les USA avaient déjà prévu de verser "plusieurs centaines de millions d'euros".

"Je ne suis pas rassuré qu'un groupe français qui bénéficie de toutes les infrastructures publiques en France, qui bénéficient de fonds publics, notamment du crédit impôt-recherche (150 millions d'euros par an, ndlr), puisse favoriser un débouché américain", s'alarme pour sa part Yannick Jadot. "Quand on va sortir le vaccin, c'est faux de dire qu'il y en aura pour tout le monde. Evidemment qu'il y aura une file d'attente !", a t-il déclaré à l'antenne de Franceinfo , jeudi 14 mai.

"Il y aura forcément des files d'attente !"

Evoquant la tentative de Donald Trump "de récupérer un vaccin d'une firme allemande", Yannick Jadot met en avant le "combat de la souveraineté en matière de santé et de la responsabilité des groupes installés en Europe et qui doivent servir la santé des Français et des Européens.". "On ne peut pas considérer qu'à un moment la propriété privée définit tout, notamment quand il s'agit de santé" , estime le chef de file écologiste, rappellant les réquisitions en matière de masques ou de tests.

Les principaux types de vaccin pour lutter contre un virus ( AFP / )

En période de crise sanitaire, "l'économie doit à la fois se contracter, faire le dos rond mais se mettre au service de la santé. Sanofi doit assumer ses respnsabilités et se mettre au service de la santé des Français et européens et pas simplement de ses intérêts financiers aux Etats Unis", lance t-il. "Il y aura forcément des files d'attente !", ajoute t-il, appelant à faire usage de "tous les instruments pour que l'écosystème de la santé favorise l'intérêt général mais pas l'intérêt privé des groupes. "