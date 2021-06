Vaccin anti-Covid : une troisième dose à la rentrée pour les personnes âgées ?

Il s'agit de "booster leur immunité", a indiqué le ministre de la Santé.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, le 24 juin 2021. ( AFP / GAIZKA IROZ )

Alors que la progression du variant Delta, qui représente désormais 20% des nouvelles contaminations au coronavirus, inquiète les autorités sanitaires, le gouvernement envisage d'injecter une troisième dose de vaccin aux personnes âgées "pour booster leur immunité" , a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran sur franceinfo mardi 29 juin.

Si les vaccins protègent des formes graves du Covid, "les plus âgés, bien que vaccinés, sont susceptibles de présenter une forme grave", a expliqué le ministre. Même si le est "fortement réduit par le vaccin", "quand vous avez 90-95 ans, votre système immunitaire répond moins bien", a-t-il ajouté. "C'est pour ça qu'on envisage de faire un troisième rappel de vaccination à la rentrée pour les personnes âgées dans les Ehpad, peut-être faudra-t-il le faire pour booster leur immunité", a-t-il indiqué.

Cette troisième injection concernerait "uniquement les personnes âgées a priori , c'est ce que nous disent les scientifiques", a précisé Olivier Véran, soulignant pour l'exemple que si un quadragénaire vacciné avec deux doses "devait être contaminée par le Covid-19", "déjà le risque est beaucoup plus faible" et "le risque de faire une forme symptomatique et encore plus une forme grave est extrêmement marginal". "Le Covid peut passer par vous mais il ne vous terrasse pas, vous n'avez pas de séquelles et d'hospitalisation", a-t-il insisté.

Selon une première étude menée à grande échelle en France, sept jours après la seconde injection de vaccin, le risque de forme grave de Covid-19 chute de 87% chez les personnes de plus de 75 ans. Le risque de décès baisse lui de 91%.