Vaccin anti-covid : la biotech française Valneva fournira d'abord le Royaume-Uni

La biotech franco-autrichienne Valneva a développé un candidat-vaccin contre le Covid-19 pour lequel elle a déjà reçu des pré-commandes, principalement du Royaume-Uni, qui devrait être livré à l'automne 2021. L'Union européenne et la France, elles, devront attendre 2022. Explications.

Un vaccin Valneva est attendu pour la fin de l'année. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Biotech de quelque 600 collaborateurs présente dans six pays, Valneva est basée historiquement à Saint-Herblain, près de Nantes où elle a ses laboratoires. Elle est issue de la fusion en 2013 entre la société autrichienne Intercell AG et la start-up française Vivalis, née dans les laboratoires publics de l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale (Inrae).

Premiers résultats en avril

Valneva, qui commercialise des vaccins contre l'encéphalite japonaise et le choléra et travaille notamment à développer un vaccin contre la maladie de Lyme, a développé un candidat-vaccin contre le Covid-19 qui utilise la technologie bien connue du virus inactivé, processus qui permet de créer une réponse immunitaire chez les patients en leur injectant un virus privé de ses capacités de nuire. C'est la même technologie qui est utilisé dans son vaccin contre l'encéphalite japonaise, précise Franck Grimaud, le directeur général de la biotech.

Les résultats des premières phases des essais sur l'homme de son candidat-vaccin contre le Covid-19 sont attendus en avril, pour une mise sur le marché espérée à l'automne 2021 au Royaume-Uni, puis en Europe en 2022. Valneva doit produire son vaccin en Écosse où elle possède une usine. Le vaccin sera ensuite mis sous forme en Suède, dans la banlieue de Stockholm.

Un premier contrat passé... avec le Royaume-Uni

Comme les autres laboratoires, la biotech n'a pas attendu d'avoir terminé tous les essais cliniques de son candidat-vaccin pour le vendre. Etant données les sommes colossales nécessaires pour développer et produire un vaccin, la plupart des sociétés pharmaceutiques dans la course ont en effet cherché des collaborations assez tôt.

Le Royaume-Uni s'est positionné le premier, en passant un accord dès juillet, avant de signer en septembre dernier un partenariat portant sur un potentiel de 190 millions de doses achetées, pour une valeur maximale de 1,4 milliard d'euros. Il a exercé lundi une option visant la fourniture de 40 millions de doses supplémentaires pour 2022, portant à 100 millions le nombre total de doses commandées auprès du laboratoire franco-autrichien à ce jour.

L'Union européenne a, elle, attendu davantage : en janvier, la Commission européenne a indiqué avoir conclu des pourparlers exploratoires avec Valneva et envisager acheter jusqu'à 60 millions de doses.

Un échec français ?

"Comment la France a manqué 'son' premier vaccin anti-Covid ?", s'est insurgée lundi 1er février Christelle Morançais, la présidente (LR) de la région des Pays de la Loire, où Valneva a installé son siège social. En juin dernier, l'élue a écrit à la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier Runacher pour la prévenir du formidable potentiel de la biotech et l'opportunité de développer en Loire-Atlantique une filière française de production d'un vaccin. Bilan ? "Un terrible sentiment de gâchis et d'incompréhension qui domine face à cet échec français et européen", déplore-t-elle.

Au cabinet d'Agnès Pannier Runacher, on relativise, rapporte Le Parisien . "L'idée se répand que Valneva sera le premier vaccin français mais il faut remettre les pendules à l'heure. Le vaccin Sanofi arrivera avant", souligne-t-on. "D'autres vaccins tricolores sont en cours de développement", ajoute-t-on. "Nous sommes en train de renverser la vapeur depuis quelques mois, mais nous payons trente années de désinvestissement dans l'industrie de la santé", reconnaît toutefois dans le quotidien un proche d'Agnès Pannier Runacher.

La société Valneva, cotée à la Bourse de Paris, a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2019 et envisage une introduction en Bourse aux États-Unis, sur le Nasdaq. Le cours de son action a flambé depuis la pandémie, passant de quelque deux euros en mars 2020 à son plus haut historique, 11 euros, lundi 1er février.