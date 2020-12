Vaccin anti-Covid au Royaume-Uni : Paris et Londres s'opposent sur le rôle du Brexit

Le gouvernement a répondu aux déclarations de plusieurs responsables politiques d'outre-Manche, qui ont affirmé que le Royaume-Uni avait pu accélerer les procédures d'homologation du vaccin anti-Covid-19 grâce à la procédure en cours de sortie de l'Union européenne.

L'agence européenne du médicament doit se prononcer au plus tard le 29 décembre sur le vaccin développé par Pfizer et BioNTech ( AFP / JOEL SAGET )

Le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune a assuré jeudi 3 décembre que le Royaume-uni n'avait bénéficié d'aucun avantage dans l'attribution d'un premier vaccin anti-Covid-19 du fait du Brexit, contrairement à ce qu'affirme Londres. "Il n'y a pas eu d'avantage conféré au Royaume-Uni à l'occasion du Brexit dans les décisions qu'il a prises puisqu'il est entièrement soumis jusqu'au 31 décembre au cadre européen et qu'il a fait le choix de certaines procédures accélérées" , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse du gouvernement français sur la future stratégie vaccinale de la France.

"Nous avons fait le choix du collectif, de la rapidité et de la sécurité", a-t-il ajouté en déplorant une "certaine confusion" en la matière et en appelant à "ne pas juger la situation (d'un pays, ndlr) sur une accélération délibérée ou sur un seul vaccin".

L'Agence européenne du médicament (EMA) devrait se réunir le 29 décembre au plus tard afin de décider si elle accorde ou non une approbation conditionnelle au vaccin développé par le géant pharmaceutique américain Pfizer en partenariat avec la biotech allemande BioNTech.

Côté britannique, plusieurs membres du gouvernement ont estimé que la sortie du pays de l'Union européenne lui avait permis d'accélérer la validation du vaccin avant ses voisins européens en s'étant libéré des règles communes.

Le Royaume-Uni, en période de transition jusqu'au 31 décembre, reste techniquement jusqu'à cette date soumis aux règles européennes, notamment en terme de médicaments, mais a approuvé le vaccin en vertu d'une mesure d'exception.

Clément Beaune s'est par ailleurs félicité de la contruction d'un "début d'Europe de la santé" à l'occasion de la pandémie de Covid-19, notant que "déjà près de deux milliards d'euros sont mobilisés sur le budget européen pour acquérir plus de 1,5 milliard de doses de vaccins". Il a aussi cité l'acquisition de matériel en commun, l'harmonisation des critères pour définir les zones à risques et le transfert de malades d'un pays à l'autre. "Nous activons une coordination européenne sur les stations de ski", a-t-il également indiqué alors que l'ouverture ou non des installations risque de se faire en ordre dipersé d'un Etat à l'autre.