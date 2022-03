Vacances de Pâques : des billets d'avion jusqu'à 30% moins chers qu'avant la pandémie de Covid-19

( AFP / VALERY HACHE )

Envie d'ailleurs ? C'est visiblement bien le moment d'en profiter. Selon le comparateur de prix Liligo, cité par BFM Business ce lundi 28 mars, les billets d'avion pour ces prochaines vacances de Pâques sont jusqu'à 30% moins chers qu'avant la crise liée au Covid-19, et ce malgré l'inflation.

Les prix pour Marrakech sont en moyenne à 205 euros, affichant une baisse de 30% par rapport à 2019. Il faudra compter environ 128 euros pour Porto - 27% moins chers. La Corse peut aussi faire rêver : les billets pour Ajaccio sont à 133 euros en moyenne, en baisse de 25%.

"Nous ne sommes pas surpris de constater que l’Europe du Sud tire une nouvelle fois son épingle du jeu à l’occasion des vacances de Pâques", a analysé Guillaume Rostand, porte-parole de Liligo, cité par BFM Business . Puis d'énumérer les atouts des villes concernées : "Facilité d’accès avec des restrictions mesurées, ensoleillement garanti, températures clémentes tout au long de l’année..."

D'autres destinations sont en baisse : New York à 442 euros (-18%), Barcelone à 115 euros (-17%), Rome à 165 euros (-10%) ou encore Lisbonne à 174 euros (-6%). En revanche, dans l'outre-mer, les prix restent stables - comptez en moyenne 571 euros pour Pointe à Pitre - voire augmentent : les billets pour Fort de France sont à 645 euros (+14%), ils sont à 733 euros pour Saint Denis de la Réunion (+3%).

La 45e édition du salon Mondial du Tourisme a eu lieu, pour la première fois depuis 2019

Le Salon mondial du Tourisme, le plus important rendez-vous grand public du Tourisme en France et qui avait annulé ses deux dernières éditions pour cause de pandémie, s'est tenu mi-mars dernier à Paris, sur fond d'inquiétude face à la guerre en Ukraine et aux restrictions sanitaires encore présentes dans plusieurs pays.

Le tourisme a beau reprendre au gré des restrictions sanitaires, il reste au niveau mondial bien inférieur - de 72% selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) - à son niveau d'avant pandémie, avec 1,5 milliard de voyageurs. En France, où le tourisme "bleu, blanc, rouge" a sauvé l'année, 84% des voyageurs réguliers français envisageaient en janvier un séjour de loisir dans les six mois à venir, selon Atout France.

"On est encore dans une période d’inquiétude", due à la guerre en Ukraine et à la pandémie de Covid-19, a souligné Marianne Chandernagor, directrice de l'évènement. "Habituellement 30% des visiteurs réservent leur voyage sur le salon ou le confirment dans les 15 jours qui suivent", a-t-elle expliqué à l'AFP. "Depuis quelques jours, l'actualité internationale et la guerre en Ukraine freinent les réservations en agence", a noté l'organisatrice.

"L'actualité est anxiogène", a-t-elle ajouté, "les gens sont inquiets, n'osent pas prendre leur décision tout de suite".