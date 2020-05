Vacances d'été : Edouard Philippe donne le feu vert aux départs en France

Dans le cadre de ses annonces sur le plan d'aide au secteur du tourisme, le Premier ministre a indiqué que les Français pourront se rendre en vacances partout dans l'hexagone ainsi que dans les territoires d'Outre-mer.

Edouard Philippe, le 14 mai 2020, à Paris ( POOL / Thomas COEX )

Frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, le secteur du tourisme pourra profiter de la période estivale pour se relancer, selon les déclarations d'Edouard Philippe jeudi 14 mai. "Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août" , a t-il déclaré, sous réserve toutefois "de possibles restrictions très localisées" en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Les territoires concernés incluent l'ensemble de la France métropolitaine ainsi que les territoires d'Outre-mer.

"Les Français peuvent prendre leurs réservations", a mis en avant le chef du gouvernement, en soulignant que "les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie, se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances". Pour la réouverture des bars et restaurants, le cap fixé reste celui du 2 juin, date à laquelle les établissements pourraient rouvrir dans les départements classés en vert, sous réserve

Prévisions de croissance de la Commission européenne pour l'UE, la zone euro et une série de pays ( AFP / )

Pour "soutenir la demande" et inciter les Français à retourner dans les restaurants lorsqu'ils pourront rouvrir, le plafond journalier des tickets-restaurants sera doublé, à 38 euros, et leur utilisation sera autorisée les weekends et jours fériés, jusqu'à fin 2020.